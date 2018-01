Jours fériés : 2018 permettra aux salariés de faire plusieurs ponts

et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/01/2018 à 12:28

2018 ne sera pas une année faste pour les jours fériés, qui tomberont souvent au cours d'un week-end. Les salariés pourront néanmoins se consoler en bénéficiant de plusieurs ponts. Autre nouvelle, les salariés devront travailler un jour supplémentaire. À cause du calendrier, cela fera un dimanche en moins pour les travailleurs. Le point positif ? Ce jour travaillé supplémentaire va pouvoir rapporter jusqu'à 2 milliards d'euros en plus à l'économie française.



La suite est moins réjouissante. En raison de jours fériés mal placés, le nombre de week-ends de trois jours se réduira comme une peau de chagrin. Il y en aura trois au cours de l'année à venir, soit deux fois moins qu'en 2017. Et le premier week-end prolongé vient de passer, avec le 1er janvier. Pour le prochain, il faudra attendre le lundi de Pâques, le 2 avril. Le dernier sera celui du lundi de Pentecôte, le 21 mai.

Cette année, le 14 juillet tombera un samedi, guère mieux que le 11 novembre, qui lui aura sera un dimanche. Les salariés peuvent néanmoins se réjouir des hasards du calendrier, car le nombre de ponts explose. Il y aura cinq possibilités de faire le pont, avec notamment la Toussaint et Noël, contre deux l'an passé.

Au mois de mai, les 1er et 8 mai tomberont un mardi, et l'Ascension sera le jeudi 10 mai, soit deux jours fériés au cours de la même semaine. Autrement dit, en prenant congé deux jours lors de cette semaine-là, les salariés pourront s'octroyer une semaine complète de repos.