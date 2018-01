publié le 22/01/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel





Ce soir, on vous emmène dans les coulisses des cours d’assises, des grands et des petits procès, un univers peuplé de magistrats, d’avocats, de greffiers, de jurés, mais aussi de simples curieux et surtout d’hommes et de femmes dont la vie a basculé un jour dans le crime. Les chroniqueurs judiciaires Pascale Robert-Diard et Stéphane Durand-Souffland publient aux édition de l'iconoclaste "Jours de Crimes".

Ce n'est pas un recueil de grands procès expliqués et décrypté comme on le fait souvent dans cette émission. Plutôt une succession de témoignages, d’impressions, de choses vues et entendues au cours de procès aux quatre coins de de la France, avec beaucoup d’émotions des larmes, mais aussi des rires, des moments hors du temps et surtout des portraits… Des accusés, hommes et femmes ordinaires qui ont un jour basculé dans le crime.

Jours-de-crimes

Nos invités

Les journalistes chroniqueurs judiciaires Pascale Robert Diard et Stéphane Durand-Soufflant au Monde et au Figaro. Ils publient « Jours de crimes » paru aux éditions de l’Iconoclaste la semaine dernière (le 17 janvier).





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.