Journée spéciale mathématiques sur RTL

Les maths, bête noire pour de nombreux élèves ? Notre sondage CSA Research, réalisé pour Le Point, avec RTL, ne va pas dans le sens de ce présupposé populaire.



Il en ressort en effet que 61% des Français ont bien aimé les mathématiques à l'école. Or, si 55% se disent satisfaits au sujet de l'enseignement de cette matière, ils sont encore plus nombreux à se montrer favorable à une approche plus concrète. En effet, 65% des Français estiment que cela faciliterait l'apprentissage des mathématiques.



La matière est considérée par certains comme stressante, décourageante, voire ennuyeuse, ne sont pas sans détracteurs.



Parmi les sondés qui crient leur désamour pour les cours de maths (39%), la majorité (61%) se justifie par les difficultés rencontrée en classe. L'aspect trop théorique des cours a quant à lui dissuadé près de 40% des personnes réfractaires aux chiffres.



Si pour beaucoup de sondés (55%), l'enseignement des mathématiques au primaire et collège est satisfaisant, 45% pensent l'inverse, en particulier chez les 65 ans ou plus (53%).



Des approches plus concrètes lors des cours (65%), comme des exercices de mise en situation, et ne meilleure formation des enseignants à la pédagogie (43%) rendraient les cours de maths plus attractifs.



Bon nombre estiment également que mettre moins de pression sur les petites têtes blondes doperait leur amour pour le théorème de Pythagore, règle de trois et autres nombres premiers (43%).





