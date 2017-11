Journée pour l'emploi : 500 offres de travail saisonnier disponibles

publié le 24/11/2017 à 06:45

À l'occasion de la publication des chiffres du chômage du mois d'octobre, ce vendredi 24 novembre, RTL, Facebook, la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGMPE) et Work4, start-up spécialisée dans le recrutement, s'associent une nouvelle fois dans le cadre de la "journée pour l'emploi".





Près de 500 offres d'emploi saisonniers (dont 300 à la montagne) sont disponibles sur le site "Les PME recrutent" à retrouver sur rtl.fr via rtlemploi.fr. Au total "les PME recrutent" proposent près de 141 000 offres d'emploi. Les embauches pour les fêtes devraient progresser de 12% cette année, avec près de 39.2000 emplois saisonniers pour la période de Noël.

Le secteur qui embauchera le plus sera celui de la logistique et des transports. À La Poste, par exemple, ça sera 3.000 emplois pour la période des fêtes, dont la plupart seront affectés aux centres de tri ou de distribution. Dans le cadre de cette journée spéciale pour l'emploi, différents reportages seront proposés dans les tranches d'information. À écouter sur RTL et RTL.fr dès jeudi 24 septembre.



À retrouver ici : https://www.facebook.com/LesPMErecrutent/