Journal de 8h : La bataille de Vimy célébrée pour ses 100 ans

et Yann Bouchery

publié le 09/04/2017 à 08:45

C'est un épisode assez méconnu de la Première Guerre mondiale qui sera célébré ce dimanche dans le Pas-de-Calais. François Hollande accueillera le Prince Charles, mais aussi les Princes Harry et William et la Première ministre écossaise pour évoquer la bataille britannique d'Arras. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau sera également présent. La bataille de Vimy constitue en effet un événement fondateur pour la jeune nation à la feuille d'érable devenue indépendante de la couronne britannique 50 ans plus tôt, le 9 avril 1917.





Vimy n'est pas n'importe quelle bataille : elle représente la première fois que les soldats de toutes les provinces canadiennes ont combattu ensemble, pour déloger les Allemands de la crête de Vimy. Malgré plusieurs échecs des troupes françaises auparavant, les Canadiens réussissent à s'emparer de la crête de Vimy réputée imprenable.

À écouter également dans ce journal

- ETA : le processus de pacification est définitivement enclenché. L'ETA a rendu plus de 3 tonnes d'armes et d'explosifs aux autorités françaises. Le Premier ministre s'est félicité de cette opération de désarmement.

- Stockholm : des milliers de Suédois se réunissent ce dimanche pour dire non au terrorisme après l'attentat de vendredi 7 avril.



- Présidentielle : François Fillon et Jean-Luc Mélenchon vont se livrer un duel de distance ce dimanche. Le candidat de la droite sera en meeting Porte de Versailles alors que son adversaire s'adressera à ses partisans à Marseille.



- Football : Lyon a désormais perdu toute illusion de figurer sur le podium de Ligue 1. L'O.L s'est totalement effondré en encaissant 4 buts consécutifs face à Lorient.



- Coupe Davis : La France sera opposée en demi-finale à la Serbie de Novak Djokovic. La rencontre aura lieu en France du 15 au 17 septembre.