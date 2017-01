Journal de 8h : 10 départements placés en vigilance orange

REPLAY - Après la Corse, l'île de France a été placée en vigilance orange par Météo France, dimanche 15 janvier.

publié le 15/01/2017 à 08:39

Météo France a placé Paris et sa banlieue en vigilance orange neige-verglas, dimanche 15 janvier. Ces huit départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise) s'ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse déjà concernées par une alerte diffusée samedi. "Une perturbation est attendue en fin d'après-midi" dimanche sur l'Île-de-France. "Elle gagnera l'ensemble de la région avant la nuit et sera accompagnée de faibles chutes de neige" avec des hauteurs de 1 à 3 cm, précise Météo France dans son bulletin de 6h.



En Corse, les quantités de neige atteindront de 5 à 15 cm à 300-400 m d'altitude et 30 à 40 cm au-dessus de 600 m. Samedi 14 janvier, des chutes de neige ont affecté le quart nord-est du pays mais les conséquences les plus dramatiques de cette offensive du froid ont été enregistrées dans les Pyrénées, où une avalanche a fait un mort.

À écouter également dans ce journal :

- Météo : pour faire face à la vague de froid qui s'annonce, le gouvernement est prêt à débloquer 10.000 places supplémentaires d'hébergement.



- Île-de-France : une information judiciaire pour assassinat a été ouverte vendredi à Rennes après la découverte du corps d'un jeune homme de 18 ans sur la Vilaine, tué par arme blanche, a-t-on appris samedi de source judiciaire.



- En déplacement à Bamako au Mali, François Hollande a fait ses adieux de Président à l'Afrique hier.



- Affaire Kardashian : "J’ai entendu du bruit à la porte, comme des pas, et j’ai crié pour demander qui était là, personne n’a répondu. J’ai appelé à 02h56 mon garde du corps. J’ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver plus le monsieur de l’accueil qui était attaché." Ces déclarations sont issues de l'audition de Kim Kardashian par la police dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, juste après son agression. Le Journal du dimanche a eu accès aux procès-verbaux de cette audition qui a duré près d'1h30.