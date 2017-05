publié le 22/05/2017 à 08:33

Dans le village de Trivy en Saône-et-Loire, un éleveur de 37 ans a été abattu par les gendarmes, samedi 20 mai. Il était recherché depuis le 11 mai, date du dernier contrôle de son exploitation lors duquel il avait foncé avec son tracteur sur les forces de l'ordre qui accompagnaient les inspecteurs sanitaires. Il a été retrouvé le 20 en fin de journée par une patrouille de gendarmes. Ils sont descendus à pied et ont tenté les sommations mais l'homme a foncé sur eux sur un étroit chemin de terre. Ils ont fait feu touchant mortellement l'agriculteur.



Les deux gendarmes ont été placés en garde à vue afin de "vérifier les responsabilités de chacun", a indiqué le parquet. Elles devraient être prolongées pour permettre plusieurs vérifications techniques. Les enquêteurs doivent notamment vérifier que les deux gendarmes étaient bien dans une situation permettant de faire usage de leurs armes et déterminer si ces tirs mortels étaient justifiés.



Cette issue dramatique choque les habitants du village. L'agriculteur avait été condamné à trois mois de prison avec sursis pour entrave lors d'un contrôle. Il a également fait l'objet de plusieurs procédures pour délaissement et maltraitance animale. L'agriculteur avait repris l'exploitation familiale sans une réelle vocation, rapportent des habitants.

À écouter également dans ce journal :

- Les constructeurs automobiles Renault et PSA se sont engagés dimanche 21 mai à augmenter leurs commandes à l'équipementier de la Creuse en difficulté, GM&S Industry. "C'est un espoir qui est né. C'est une victoire pour les ouvriers", estime le maire de La Souterraine, Jean-François Muguay.



- Au chapitre fiscal, Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Action et des comptes publics, veut suspendre la réforme du prélèvement à la source. Il a précisé que cette réforme "ne se fera pas" si elle se révèle être une "source de complexité pour les entreprises".



- Hier, dimanche 21 mai, Donald Trump, le président américain, a tenu son discours sur l'islam à Riyad, en Arabie Saoudite. Il s'est dit porteur d'un message d'amitié, d'espoir et d'amour pour les musulmans. Il a exhorté les dizaines de dirigeants rassemblés devant lui à n'offrir aucun refuge aux terroristes.



- La marque des consommateurs "C'est qui le patron" confirme son succès avec 10 millions de briques de lait déjà vendues. Ce 22 mai, Nicolas Chabanne, son PDG se rend vers l'Élysée, avec des producteurs et consommateurs, avec une livraison un peu spéciale et un message : "On va amener une brique géante et une brique sous verre au parlement et à l'Élysée. Il faut faire une place à ces produits équitables français qui rémunèrent au juste prix les producteurs".



- Le titre de champion d'Espagne a été remporté une 33e fois par le Real Madrid, après la victoire 2-0 contre Malaga lors de la dernière journée de la Liga. Les joueurs du Real ont arrosé copieusement leur entraîneur, Zinedine Zidane, de champagne pour célébrer cette victoire.