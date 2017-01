Journal de 7h : Matignon dévoile son plan de lutte contre le grand froid

REPLAY - Le gouvernement a mis en place samedi 14 janvier un "pilotage national quotidien", en prévision d'une vague de grand froid annoncée la semaine prochaine sur le pays.

par Yann Bouchery publié le 15/01/2017 à 07:28

"Le pilotage national quotidien mis en place dès aujourd'hui permettra d'anticiper au mieux les besoins supplémentaires durant cette période exceptionnelle et de mobiliser en temps réel des dispositifs complémentaires si nécessaire", a indiqué Matignon, samedi 14 janvier, anticipant la vague de froid qui va s'abattre sur l'Hexagone dès la semaine prochaine.



Bernard Cazeneuve a souhaité que soit "établi avec les préfets un bilan quotidien des besoins". C'est avant tout la possibilité de mobiliser rapidement des effectifs et des dispositifs pour ouvrir des logements d'urgence. Les collectivités territoriales et les associations pourront être sollicitées pour réquisitionner des gymnases ou des salles communales afin de fournir un gîte aux sans-abris. Au total, plus de 10.000 places supplémentaires sur les 120.000 déjà disponibles vont être créées pour faire face à la chute des températures.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Kardashian : "J'ai entendu du bruit à la porte, comme des pas, et j'ai crié pour demander qui était là, personne n'a répondu. J'ai appelé à 2h56 mon garde du corps. J'ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver plus le monsieur de l'accueil qui était attaché." Ces déclarations sont issues de l'audition de Kim Kardashian par la police dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, juste après son agression. Le Journal du dimanche a eu accès aux procès-verbaux de cette audition qui a duré près d'1h30.





- Météo : Météo France a placé Paris et sa banlieue en vigilance orange neige et verglas, dimanche 15 janvier. Ces huit départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise) s'ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse déjà concernées par une alerte diffusée samedi.



- François Fillon a balayé les critiques, samedi 14 janvier, lors de son investiture pour la présidentielle 2017. Il l'a confirmé : pas question pour le député de Paris d'amender son programme. "Ce projet, je vais l’expliquer, je vais le préciser, l’enrichir de vos meilleures idées, mais pas de zigzags, pas de camomille", a-t-il déclaré.



- François Fillon était dans le viseur de Manuel Valls, qui se trouvait en déplacement samedi à Tournefort, dans les Alpes-Maritimes. Le programme de son adversaire est un "danger" selon l'ancien locataire de Matignon.



- Emmanuel Macron était en meeting à Lille (Nord), samedi, où 5.000 personnes ont assisté à cette grande réunion publique, parmi lesquelles Jean-Paul Huchon, ancien président de la région Île-de-France.