Journal de 22h : nouveau soupçon de viol de la part d'un policier à Drancy

et Christophe Pacaud

publié le 20/02/2017 à 22:41

Trois semaines après la violente interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois pour laquelle quatre policiers ont été mis en examen dont un pour viol, un autre fonctionnaire, un agent municipal de Drancy risque également de comparaître devant la cour d'Assises.





Le tribunal correctionnel de Bobigny, ayant de nouveaux éléments en sa possession estime que l'agression du policier sur un homme doit être requalifiée en viol et se déclare donc incompétent pour juger le prévenu. En octobre 2015, Alexandre, âgé alors de 29 ans avait été interpellé pour état d'ébriété. Le fonctionnaire de 33 ans l'avait alors contraint de monter dans son véhicule faisant usage de sa matraque télescopique.

Des certificats médicaux présentés par la victime font état d'une "pénétration anale". Le procès pour violences aggravés a eu lieu le mois dernier. Le parquet avait alors requis une peine de six mois de prison avec sursis avant que le tribunal n'estime que l'affaire devait être jugée aux Assises.

À écouter également dans ce journal

- Candidats de gauche : Yannick Jadot est candidat depuis un bon moment mais pas sûr qu'il le reste. Le patron d'Europe Ecologie les Verts discute ferme avec le candidat socialiste Benoît Hamon. Les deux hommes ont déjeuné ensemble mais n(ont pas encore fait d'annonce.



- Air France : les pilotes d'Air France disent oui pour le lancement de Boost. Une filiale Low cost que souhaite créer la compagnie aérienne. Le principal syndicat, le SNPL a organisé un vote et le oui l'a donc emporté à 58%.



- Amazon : en France, Amazon embauche à tour de bras. 1500 nouveaux CDI d'ici à la fin de l'année après 1000 créations de postes en 2016. Le géant américain propose tout types de postes.



- Toulouse : atteinte de surdité, une femme de 38 ans qui a décroché son CAPES il y a un an et demi a été déclarée inapte alors qu'elle avait appris son affectation dans un lycée de saint Gaudens, près de Toulouse.



- Xavier Beulin : il aurait du inaugurer le salon de l'agriculture dans quelques jours. Xavier Beulin, 58 ans est mort hier d'une crise cardiaque laissant la FNSEA complètement sous le choc.