publié le 21/03/2017

Bruno le Roux a été contraint de démissionner ce mardi 21 mars du ministère de l'Intérieur après y être resté un peu plus de 3 mois. Moins de 24 heures après les révélations sur l'emploi de ses filles comme collaboratrices parlementaires alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes. Convoqué par François Hollande et Bernard Cazeneuve, Bruno Le Roux a pris la parole en début de soirée dans son fief en Seine Saint Denis à Bobigny.

C'est Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur qui a été nommé à Beauvau.



Lundi 20 mars, l'émission le Quotidien révélait que les deux filles de Bruno Le Roux avaient travaillé à ses côtés alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes. Au total, les filles de celui qui était alors député de Seine-Saint-Denis, auraient bénéficié de 14 et 10 CDD chacune sur les périodes de vacances scolaires entre 2009 et 2016.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon : l'enquête sur de possibles emplois fictifs qui a conduit le candidat Les Républicains à une mise en examen se poursuit. L'enquête est élargie à "des soupçons d'escroquerie aggravée et faux".

- Emmanuel Macron : Bernard Poigant, proche conseiller de François Hollande a décidé de rejoindre le candidat du mouvement En marche! Il va donc devoir quitter ses fonctions à l'Élysée.



- Henri Emmanuelli : l'ancien ministre de François Mitterrand est décédé à l'âge de 71 ans. Il avait également été président à l'Assemblée nationale mais aussi premier secrétaire du PS dans les années 90.



- Besançon : des malades du cancer auraient été traités par chimiothérapie alors que cela n'était pas nécessaire. L'agence régionale de santé s'apprête à ouvrir une enquête après les révélation du professeur Philippe Humbert.



- Écosse : les écossais comptent bien organiser un référendum sur leur indépendance et ce malgré la procédure parlementaire britannique.





- Risque terroriste : des nouvelles mesures pour lutter contre les risques terroristes à Washington et à Londres interdisent aux passagers de voyager avec des ordinateurs portables ou des tablettes de cabine.Cela concerne 14 compagnie.