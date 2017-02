publié le 21/02/2017 à 18:56

La France est toujours en état d'urgence. De nouveau, un projet d'attentat a peut-être été déjoué ce mardi 21 février. Trois hommes ont été arrêtés à Clermont-Ferrand, à Marseille et en région parisienne. Il y a 10 jours déjà, il y avait eu un coup de filet du côté de Montpellier, deux hommes et une jeune fille soupçonnés de préparer un attentat imminent.



Selon une source proche de l'enquête, "Les suspects avaient un projet et ils étaient suffisamment avancés pour que les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) décident de leur interpellation". L'un des trois hommes interpellé ce matin dans le cadre d’un coup de filet antiterroriste était en lien avec la cellule démantelée à Montpellier le 10 février. À Clermont, les enquêteurs ont retrouvé une grenade à blanc en perquisitionnant l’appartement de l’un des suspects. Les trois hommes sont âgés de 19, 27 et 29 ans.

À écouter également dans ce journal

- Santé : ce mardi, c'est le grand oral des principaux candidats sur la santé et le financement de la sécurité sociale. Pour François Fillon, il s'agissait surtout d'un oral de rattrapage.



- Marine Le Pen : La candidate du Front national devait rencontrer aujourd'hui le grand mufti de Dar al Fatwa mais cette visite a été annulée. Pour cause : Marine Le Pen a refusé de se voiler.



- Débat : Le Pen, Macron, Hamon et Mélenchon se retrouveront tous le 20 mars pour un débat inédit avant le premier tour de la présidentielle



- Charente : un couple a été séparé de son bébé de 8 mois. Soupçonné de maltraiter leur petit garçon, ils ont finalement été innocenté mais n'ont toujours pas récupéré leur enfant.



- Grippe aviaire : tous les canards d'élevage dans les Landes doivent être abattus pour faire barrage à la grippe aviaire. Stéphane Le Foll a décidé de prendre une mesure radicale : celle de supprimer 600.000 bêtes dans le département.



- Gynécologie : l’organisation mondiale de la santé estime que l'épisiotomie est trop pratiquée en France. Cette incision qui permet aux femmes de faciliter l'accouchement est utile mais pas toujours nécessaire.



- Football : coup d'envoi à 20h45 ce soir pour les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les monégasques sont attendus au tournant sur la pelouse du Manchester City.