publié le 04/11/2017 à 18:56

À Besançon, Paris, Marseille, Montpellier et partout en France, des sportifs amateurs ont couru en mémoire d'Alexia Daval. Il y a une semaine, la jeune femme de 29 ans a disparu près de Gray en Haute-Saône. Son corps a été retrouvé carbonisé, lundi 30 octobre dans un bois.



Ces courses en l'honneur de la jeune femme ont été organisées notamment grâce aux réseaux sociaux. Elles constituaient un hommage, mais aussi une forme d'appel : les femmes veulent pouvoir pratiquer leur sport favori en toute sécurité.

Parmi les dizaines de rassemblements de ce samedi, celui organisé à Gray en Haute-Saône était particulièrement émouvant. Il se déroulait en présence des parents et du mari d'Alexia Daval, et ce, à la veille d'une grande Marche Blanche qui doit avoir lieu ce dimanche 5 novembre. "On va faire un parcours, où tragiquement, elle a disparu", explique à RTL, Pascal, un joggeur présent sur place. À l'issue de l'événement, la mère d'Alexia a tenu à remercier les coureurs pour cette initiative en l'honneur de sa fille.

À écouter également dans ce journal

AGRESSION – De nouveaux touristes asiatiques ont été agressés dans un car en région parisienne, jeudi 2 novembre à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Des agressions qui se multiplient et qui inquiètent les autorités.



ANTILLES – Deux mois après les ravages de l'ouragan Irma, le Premier ministre, Édouard Philippe est aux Antilles. Il vient évoquer l'aide de l'État après les dégâts considérables du mois de septembre. Il doit se rendre ce lundi 6 novembre sur les îles de St-Martin et de St-Barthélémy où il assistera à la première rentrée scolaire depuis la catastrophe.



FORAIN – Marcel Campion, le plus célèbre des forains, a assuré à RTL qu'il y aura des blocages à Paris lundi 6 novembre. Il proteste car pour la première fois depuis 10 ans, la mairie de Paris refuse qu'il installe son marché de Noël sur les Champs-Élysées.



FOOT – Plusieurs rencontres à suivre ce soir : Monaco – Guingamp, Montpellier – Amiens, Nantes – Toulouse et Troyes – Strasbourg. Des rencontres à suivre dans le Multiplex RTL - L'Equipe à partir de 19h30.



EVRA - À Marseille, à la veille du match contre Caen, tous les esprits sont occupés par l'affaire Evra. L'international a déjà été mis à pied hier soir, avec effet immédiat, après son coup de pied à un supporter de l'OM. Evra sera convoqué dans les jours qui viennent, peut-être pour un licenciement.