Journal de 18h : Armel Le Cléac'h remporte son premier Vendée Globe

Le breton a remporté son premier Vendée globe en un temps record

19/01/2017

Véritable triomphe aux Sables d'Olonne : Armel Le Cléac'h remporte pour la première fois le Vendée Globe et bat un nouveau record. La troisième fois était donc la bonne pour ce breton qui s'est imposé pour la 8e édition de cette course. Il a effectué son tour du monde en solitaire en 74 jours, 3 heures et 35 minutes. Le dernier record établi était celui de François Gabart il y a quatre ans et Armel Le Cleac'h le bat de presque quatre jours.



Le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée vers 16h30 avec beaucoup d'émotions. À 39 ans, ce breton était parti le 6 novembre dernier. C'est une véritable consécration pour le skipper de Banque Populaire qui était arrivé deuxième en 2008 derrière Michel Desjoyeaux et en 2013 derrière François Gabart avec seulement trois heures d'écart. Celui qui est surnommé "le Chacal" peut donc profiter de sa victoire. Alex Thomson, est quant à lui attendu dans la nuit

- Drame dans l'Aisne : À Saint-Aubin, un bébé de 14 mois a été tué par le chien de la famille, un rottweiler. La petite fille a été mordue à la tête. Le drame s'est produit ce jeudi 19 janvier en fin de matinée. Les services de secours n'ont rien pu faire en arrivant sur le lieux du drame.



- Débat politique : ce jeudi 19 janvier, les 7 candidats à la primaire de la gauche défendront leur dernier débat avant le premier tour. Les sujets seront consacrés aux finances publiques, à l'assurance-maladie, à la sécurité et à la situation au Moyen-Orient.



- Investiture : Donald Trump s'apprête à devenir le 45e président des États-Unis. Il prêtera serment vendredi 20 janvier au Capitole en plein air, comme l’ensemble de ses prédécesseurs.



- Le prélicat : la nouvelle orthographe dans les écoles fait polémique. Cette notion est censée simplifier la structure des phrases pour les enfants, avant de leur faire apprendre le complément d'objet, mais pour certains, il s'agit d'un nivellement vers le bas et une complication inutile.



- Vague de froid : pour certaines professions, les températures glaciales nécessitent un peu d'adaptation, c'est le cas pour les métiers d'extérieur comme le bâtiment où les chantiers doivent parfois être décalés et où les ouvriers s'équipent en conséquence



- Handball : la France est d'ores et déjà qualifiée pour les 8e de finale. Ce soir elle affronte la Pologne pour une demi heure de jeu. Un match seulement pour la gloire.



- Décès : la chanteuse de la célèbre chanson Lambada, la brésilienne Loalwa Vieira a été retrouvée morte la nuit dernière dans sa voitue incendiée, à proximité de son domicile à Rio au Brésil.