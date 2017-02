et AFP

publié le 17/02/2017 à 18:43

Le fondateur du mouvement "En Marche !" a été accueilli par des manifestants pieds-noirs vendredi 17 février à son arrivée à Carpentras (Vaucluse), où ils lui ont réclamé en vain des excuses pour ses propos qualifiant la colonisation de "crime contre l'humanité". Le candidat à l'élection présidentielle, qui entame une visite en Provence-Alpes-Côte d'Azur, a échangé plusieurs minutes avec deux représentants d'une amicale de rapatriés d'Afrique du Nord, tandis qu'une trentaine de manifestants étaient tenus à l'écart.



Emmanuel Macron a qualifié jeudi 16 février la colonisation française de "crime contre l'humanité". Dans une interview à la chaîne privée algérienne Echourouk News lors de son voyage en Algérie en début de semaine, l'ancien ministre de l'Economie avait qualifié la colonisation de "crime", de "crime contre l'humanité" et de "vraie barbarie".

À écouter également dans ce journal :

- Front national : Marine Le Pen a démenti vendredi avoir reconnu l'emploi fictif de son garde du corps comme assistant parlementaire européen, contredisant un rapport de l'organisme antifraude de l'UE dévoilé jeudi par Mediapart et Marianne. C'est "un mensonge éhonté, je n'ai jamais reconnu quoique que ce soit devant des enquêteurs, d'ailleurs que je n'ai jamais vu", a affirmé la candidate du FN à France Bleu Besançon.

- Picardie : cinq voitures personnelles de policiers ont été brûlées en quatre jours, suscitant la vive inquiétude de leur direction. Si les véhicules ne sont pas siglés aux couleurs de la police, ils sont généralement garés à proximité du domicile des agents. Selon nos informations, le patron des policiers de l'Oise prend l'affaire très au sérieux.



- Terrorisme : un étudiant lillois de 18 ans, soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat en France, est présenté à la justice en vue de sa mise en examen. Il a envisagé plusieurs cibles : le métro de Lille ou un centre commercial. Il était en contact avec d'autres personnes radicalisées sur les réseaux sociaux.



- Jeux Olympiques 2024 : un collectif d'associations de défense de la langue française va attaquer en justice le slogan en anglais choisi pour promouvoir la candidature de Paris aux jeux Olympiques, a déclaré vendredi leur avocat. Elles estiment que le slogan "Made for Sharing" enfreint la loi Toubon de 1994 relative à l'emploi de la langue française, ainsi que la charte olympiue, a déclaré Me Emmanuel Ludot.



- Maltraitance animale : l'association L214, qui milite contre la consommation de viande, a diffusé vendredi de nouvelles vidéos montrant selon elle des cas de "maltraitance" de cochons à l'abattoir de Houdan (Yvelines), contre lequel elle entend porter plainte.



- Le fabricant de chaussettes Kindy n'ayant pas trouvé d'investisseur providentiel, sa maison-mère a été placée par la justice en procédure de sauvegarde et ses principales filiales s'acheminent vers un redressement judiciaire, selon un communiqué diffusé jeudi.