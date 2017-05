publié le 04/05/2017 à 13:24

Et si ce n'était pas un malheureux concours de circonstances ? L'affaire des "noyés de la Deûle", une rivière du nord de la France qui traverse Lille, avait fait la une de journaux de la presse nationale entre 2010 et 2011, date à laquelle cinq personnes se sont noyées. Aucune trace de coup n'ayant été relevée sur le cadavre, l'affaire avait fini par être classée sans suite en juillet 2014 et les décès considérés comme accidentels. Mais trois jeunes hommes ont été mis en examen et écroués, soupçonnés d'avoir pris part au meurtre de l'un des cinq "noyés".



Des éléments nouveaux ont conduit le parquet de Lille à ouvrir en 2015 une information judiciaire pour les cinq cas, selon nos confrères de La Voix du Nord. Selon une source proche du dossier, ces éléments conduisent, mais pour un seul des cinq décès, à "faire le lien avec un mouvement extrémiste". "Il s'agirait d'une agression contre un 'antifa' (antifasciste, ndlr), à qui un guet-apens aurait été tendu". Les 25 et 26 avril dernier, la section de recherches de la gendarmerie de Lille, chargée de l'enquête, a interpellé quatre personnes. À l'issue des gardes à vue, trois d'entre elles, âgées de 24 à 28 ans, ont été déférées puis mises en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, avec préméditation ou guet-apens et avec arme", précise-t-on de source judiciaire.

- Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont chacun défendu jeudi 4 mai le débat de la veille décrié pour sa virulence et son manque de hauteur : il a permis de "réveiller les Français" selon la candidate FN, de "tordre le cou aux mensonges" pour son rival d'"En Marche !". Cet affrontement, jugé "d'une brutalité inédite" et improductif par nombre de commentateurs, a été regardé par près de 16,5 millions de téléspectateurs, soit une audience en recul par rapport aux précédents exercices du même type (17,8 millions en 2012, 20 millions en 2007).

- Document RTL : "J'ai trouvé la première demi-heure assez ennuyeuse et probablement incompréhensible à la grande majorité des téléspectateurs", a confié le fondateur du Front national sur notre antenne au lendemain du débat opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron. "C'était peut-être à l'avantage d'Emmanuel Macron, mais ça n'était pas celui de Marine Le Pen qui a manqué de hauteur. Je pense que c'est son entourage qui l'a conseillée de cette façon. Ils devaient espérer un effondrement ou un écroulement psychologique de la part d'un homme qui n'apparaît pas forcément comme étant très solide. Je n'avais pas de conseils à lui donner, donc je n'en ai pas donné. J'espère toujours que mon champion va gagner nettement. Mais si j'étais l'arbitre, je dirais que c'est un match nul", a-t-il poursuivi.



- Royaume-Uni : le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, prendra sa retraite à l'automne, a annoncé le Palais de Buckingham alors que le duc d'Édimbourg doit fêter ses 96 ans le 10 juin.



- Décès : l'acteur Victor Lanoux, 80 ans, célèbre pour son rôle de "Louis la brocante" à la télévision, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Royan, a annoncé son agent. L'acteur a joué dans de nombreux films, dont le diptyque culte d'Yves Robert - "Un éléphant, ça trompe énormément", "Nous irons tous au paradis" - et dans "Cousin, Cousine" de Jean-Charles Tacchella.



- Paris : le trafic a été interrompu jeudi 4 mai sur une large portion du RER B en raison d'une panne de caténaire et ne devrait pas reprendre normalement avant plusieurs heures, a indiqué la RATP. Sur son compte Twitter, après avoir prévu une reprise du trafic vers 10h30, la RATP anticipait vers 08H30 (06h30 GMT) un retour à la normale vers 14h30.



- Ligue des Champions : la Juventus Turin s'est imposée grâce à un doublé de Gonzalo Higuain mercredi soir face à Monaco (2-0) au stade Louis-II, en demi-finale aller de la Ligue des champions.