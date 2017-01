REPLAY - La ministre de l'Écologie Ségolène Royal a affirmé dimanche 15 janvier que 2,5 millions de vignettes "Crit'Air", ont été commandées.

Elles seront obligatoires dès lundi 16 janvier. La ministre de l'Écologie Ségolène Royal a affirmé dimanche, dans les colonnes du Journal du dimanche, que 2,5 millions de vignettes "Crit'Air", ont été commandées. "Nous avons atteint les 2,5 millions de demandes de la part d'automobilistes. Cela avait commencé très doucement, mais tout s'est accéléré notamment après le pic de pollution", a commenté Ségolène Royal dans le Journal du dimanche.



Selon la ministre, "ce système est quand même plus intelligent que les plaques pair ou impair. Ce dispositif, très technique, a été compliqué à mettre en place". "Prenez la pastille verte par exemple : tout le monde voulait être dans cette catégorie. Si je les avais écoutés, il y aurait eu que des vignettes vert clair ou foncé. Finalement, elle ne concernera que les véhicules zéro émission", détaille-t-elle. "Une dizaine d'autres villes sont prêtes à le faire. Mais j'ai voulu une nouvelle répartition des pouvoirs, que les maires soient sensibilisés. C'est à eux de définir ces zones. Nous, nous accompagnons l'achat de véhicules propres. Les maires doivent offrir un substitut de transport, des minibus, des téléphériques", a encore indiqué Ségolène Royal.

