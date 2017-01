REPLAY - Huit départements de l'est de la France ont été placés en vigilance orange Vent, neige et verglas, vendredi 13 janvier.

par Christelle Rebière , Vincent Parizot publié le 13/01/2017 à 13:14

Une mère de famille a été tuée par la chute d'un arbre déraciné par le vent dans les Alpes-Maritimes, tandis que la "forte tempête hivernale" qui a sévi dans le nord du pays privait encore d'électricité plus de 200.000 foyers vendredi matin. "Le cyprès lui est tombé dessus alors qu'elle s'apprêtait à emmener ses enfants à l'école. Elle est décédée sur le coup", a indiqué la gendarmerie de Saint-Jeannet, commune située au pied d'une falaise entre Nice et Vence.



Vendredi matin, la vigilance orange a été levée dans la moitié Nord selon Météo-France, mais la Haute-Corse a, à son tour, été placée en vigilance orange pour vent violent ainsi que huit départements de l'est de la France. Au total, les services de secours ont procédé à 4.452 interventions et un Thalys a été bloqué dans la nuit de jeudi à vendredi dans la Somme, a indiqué vendredi matin Bruno Le Roux.

- Le spationaute français Thomas Pesquet effectue vendredi sa première sortie dans l'espace, en compagnie de l'Américain Shane Kimbrough, afin de moderniser le système d'alimentation électrique de la Station spatiale internationale.



- Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, s'est confié par écrit dans une lettre adressée à une femme qui lui envoie des courriers en prison, lettre dont Libération publie des extraits vendredi. D'une écriture petite et régulière, souligne Libé, Salah Abdeslam confie : "d'abord, je n'ai pas peur de faire sortir quelque chose de moi, car je n'ai pas honte de ce que je suis et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire de pire que ce qui ce dit déjà."



- Primaire de la gauche : le premier débat de la primaire élargie du PS a été regardé jeudi soir par 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1 (18,3% de part d'audience), une audience nettement inférieure à celle du 1er débat de la primaire de la droite, selon des chiffres de Médiamétrie.



- Trois juges d'instruction vont enquêter sur les dispositifs utilisés par le constructeur Renault pour contrôler les émissions polluantes de ses voitures diesel, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Paris.



- Handball : deux jours après des débuts fracassants contre le Brésil (31-16), les handballeurs français affrontent les modestes Japonais vendredi (17h45) à Nantes, où ils ont pris leurs quartiers, avec l'ambition de réaliser une nouvelle démonstration dans "leur" Mondial.