publié le 11/04/2017 à 13:36

Les policiers veulent comprendre : comment cette adolescente a réussi à se faire piéger et séquestrer par un groupe de quatre personnes armées dans un appartement de Seine-et-Marne. Dimanche 9 avril, les policiers du Raid ont libéré cette adolescente âgée de 16 ans qui affirme avoir été obligée de se prostituer depuis plusieurs semaines. La jeune fille avait quitté le domicile de ses parents à Besançon dans le Doubs plusieurs semaines auparavant. C'est la mère de la jeune femme qui a alerté la police après avoir reçu un SMS alarmant de sa fille.



La justice a donc décidé d'ouvrir une enquête pour proxénétisme et cherche d'autres victimes. Cette jeune fille est fragile et en rupture familiale. Elle avait quitté le domicile de ces parents pour rejoindre ces garçons qu"elle ne connaissait pas mais avec qui elle avait discuté sur les réseaux sociaux. Les quatre personnes ont été interpellées dimanche, trois hommes et une femme sont toujours en garde-à-vue, le plus âgé de 25 ans est déjà connu pour un fait de viol. Ce jeune homme est-il à la tête d'une équipe qui cible les très jeunes filles en rupture et égarée afin de les attirer? C'est une hypothèse que les enquêteurs envisagent.

À écouter également dans ce journal

- Désertification rurale : Une petite fille est née dans le jardin de ces parents à Auge dans la Creuse. C'est la première naissance dans cette commune depuis 50 ans . La maire ne savait même pas comment enregistrer l'acte de naissance. La petite fille est née dans ce village de 89 habitants.

- Grande-Synthe : Il ne reste qu'une cinquantaine de chalets dans le camp de migrants de Grande-Synthe dans le Nord. Ce camp a pris feu dans la nuit et la mairie doit donc reloger près de 900 personnes. Pour l'heure trois gymnases de la ville ont été ouverts pour accueillir ces personnes désormais sans logement.



- Guyane : Les premières fissures commencent à se voir. Après presque trois semaines, une première manifestation anti-blocage doit avoir lieu ce mardi pour protester contre les barrages. François Hollande a appelé lundi 10 avril à la fin des blocages.



- Foire du Trône : La mère d'une adolescente a porté plainte alors que sa fille s'est luxée l'épaule dans un manège de la foire du Trône. Le même jour, les sangles d'une jeune femme se sont décrochés, elle s'en est miraculeusement sortie indemne.



- Jean-Luc Mélenchon : "Je serais au second tour" a déclaré le candidat de la France insoumise ce mardi sur RTL. Un dernier sondage le place désormais devant François Fillon dans les intentions de vote.



- Suède : le suspect de l'attentat au camion bélier qui a fait quatre morts à Stockholm reconnaît avoir commis un acte terroriste.



- Football : pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions, Monaco va se retrouver face au Dortmund à Berlin. 11.000 supporters sont attendus ce soir à 20h24 pour ce match tant attendu.