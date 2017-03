publié le 06/03/2017 à 13:32

C'est un véritable carnage qui s'est joué dans la maison de famille des Troadec, à Orvault, près de Nantes (Loire-Atlantique). Lors de son audition, l'ancien beau-frère de Pascal Troadec aurait reconnu avoir tué les quatre membres de la famille dans leur domicile avec un objet contondant. Il aurait ensuite démembré le couple et les deux enfants avant de brûler les restes dans le Finistère. Le suspect sera présenté à un juge nantais, à l'instar de son épouse, soeur de Pascal Troadec. Le couple devrait être mis en examen ce lundi 6 mars dans la journée.



Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le mobile du crime soit lié à un héritage de lingots d'or que Pascal Troadec n'aurait pas partagé avec sa soeur. La famille Troadec n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 16 au 17 février. La sœur de la mère de famille avait donné l'alerte une semaine plus tard, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles. Les premières constatations réalisées au domicile de la famille, puis des analyses plus poussées avaient permis de découvrir des traces de sang appartenant à trois de ses membres, à l'exception de la fille, en quantité importante et dans toute la maison.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Alain Juppé a exclu lundi "une bonne fois pour toutes" de prendre le relais de François Fillon, critiquant sévèrement "l'obstination" du candidat Les Républicains qui conduit son camp dans "une impasse".

- Présidentielle 2017 : Les élus sarkozystes, réunis autour de l'ex-chef de l'Etat lundi matin, demandent à François Fillon de "prendre ses responsabilités" et de choisir lui-même "un successeur" à sa candidature à l'élection présidentielle, ont indiqué plusieurs participants à cette réunion.

- Tempête Zeus : trois lycéens ont été grièvement blessés par la chute d'un arbre dans leur établissement scolaire à Carhaix (Finistère) en raison des vents violents qui balayent la Bretagne où plus de 190.000 foyers étaient privés d'électricité lundi matin, a-t-on appris auprès de la préfecture du Finistère et d'Enedis.





- Automobile : PSA et General Motors vont officialiser ce lundi l'acquisition de la filiale européenne du géant américain par le constructeur français, donnant naissance au deuxième groupe automobile d'Europe.



- Union européenne : François Hollande réunit lundi en fin d'après-midi au Château de Versailles un mini-somment européen avec l'ambition de donner un nouveau souffle à l'Union européenne autour d'une véritable relance de l'Europe de la défense.