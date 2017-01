Journal de 12h30 : l'armée française à l'origine d'une bavure au Mali ?

REPLAY - Une association humanitaire affirme qu'un hélicoptère de la force Barkhane a tué un enfant de dix ans, avant d'enterrer son corps.

Faut-il parler de bavure ? L'armée française enquête sur des faits dénoncés par Human Right Watch. Selon elle, un hélicoptère de la force Barkhane aurait tué un enfant âgé de 10 ans avant d'enterrer secrètement son corps. Était-il là par hasard où jouait-il le rôle d'un guetteur au service des jihadistes ?Les militaires ne démentent pas, mais affirment que l'enfant était un guetteur au service de terroristes prêts à passer à l'action. Affirmation au moment où François Hollande est à Bamako pour le sommet Afrique-France.



Sollicité à plusieurs reprises par Jeune Afrique, le ministère de la Défense français n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Les parents du jeune garçon n’ont pour l’heure obtenu aucune réponse à leurs questions."Ils n’ont reçu la visite de personne", assure un humanitaire basé à Tessalit, qui fut le premier à recueillir leur témoignage.

- Présidentielle 2017 : François Fillon a été officiellement investi comme candidat de son parti, lors du Conseil national des Républicains samedi 14 janvier.



- À gauche, pendant ce temps-là, les candidats de la primaire passent une audition devant les jeunes socialistes à la Bellevilloise, à Paris. Sylvia Pinel, représentante des Radicaux de gauche, est la seule à ne pas avoir accepté ce grand oral.



- 35.000 foyers étaient ce matin toujours privés d'électricité, après le passage de la tempête Egon sur la Normandie, la Picardie, en Champagne-Ardennes, en Lorraine et dans les Hauts-de-France.



- L'inquiétude des autorités concerne maintenant la prochaine vague de froid qui arrive en début de semaine prochaine. Comme 8 réacteurs nucléaires sont actuellement à l'arrêt, elles craignent que la France manque d'électricité. À partir de mardi 17 janvier, RTE, qui gère le réseau électrique, pourra prendre des mesures pour limiter la consommation des particuliers ou des entreprises.



- Loire-Atlantique : un enfant de 8 ans a été retrouvé mort dans une baignoire à Saint-Herblain, mercredi 11 janvier. La mère de la jeune victime et son compagnon, soupçonnés de l'avoir torturé et tué, ont été déférés vendredi 13 janvier, selon une source judiciaire. Le couple a été par la suite mis en examen pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "actes de torture et de barbarie".