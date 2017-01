INVITÉE RTL - La femme de lettres se livre sur sa perception de la vieillesse qu'elle raconte avec élégance dans "Encore un instant", aux éditions Flammarion.

> "Je n'ose pas partir", confie Claude Sarraute Crédit Image : AFP Crédit Média : Marc-Olivier Fogiel Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À bientôt 90 ans, la reine Claude Sarraute se confie avec son franc parlé habituel sur la vieillesse et la fin d'une vie qu'elle a mené tambour battant, cette année, elle fêtera ses 90 ans. Dans son dernier livre, Encore un instant, publié aux éditions Flammarion, elle s'interroge sur la vieillesse et la mort.



Dans son dernier ouvrage, la femme de lettres revient sur les petits bonheurs de la vie et sur son expérience de la décrépitude. Si elle confie avoir pensé au suicide, elle a encore goût à la vie et dit "ne pas oser partir". Elle raconte ses petits plaisirs simples comme aller se recoucher sous la couette le matin et ce, malgré les désagréments qu'elle vit comme l'arthrose et l’incontinence. "La vieillesse, moi j'aime bien", dit malicieusement Claude Sarraute.



Sa seule peur, c'est de mourir. "J'y pense tout le temps. J'ai peur de tomber à n'importe quel moment et de me retrouver aux urgences. Tu disparais comme une aiguille dans une botte de foin", déroule l'écrivaine et actrice. Il reste tout de même ce verre pris en terrasse qu'elle affectionne ou une petite cigarette de temps en temps. Mais surtout, une parole libérée. "Je peux dire ce que je pense et c'est une liberté", confie celle qui déplore son éducation "élitiste" et "politiquement correcte".