publié le 15/11/2017 à 21:09

Encore aujourd'hui Christian Prouteau considère le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) comme son enfant. "J'ai participé à son évolution même dans les moments où il a été remis en cause. Je me suis battu pour cette unité perdure" affirme-t-il au micro de RTL.



Le GIGN est constitué aujourd'hui de près de 400 hommes et femmes dirigés par le colonel Laurent Philippe, mais Christian Prouteau est resté proche du groupe d'élite. Ce qui lui permet de noter les différences et les évolutions du temps sur le GIGN. "Les modes opératoires ont évolué parce qu'on cherche à protéger au maximum le personnel. À mon époque, j'ai été obligé de me battre pour que les hommes portent un gilet pare-balles." C'est après un cauchemar qu'il rend obligatoire cette protection qui paraît évidente aujourd'hui. Les membres du GIGN de l'époque étaient des "têtes brûlées". Christian Prouteau crée le GIGN en 1974, les 25 premières recrues avaient "un putain de caractère". Ces hommes étaient des militaires rebelles.

Quelques interventions ont marqué Christian Prouteau dont une à Djibouti où le groupe a libéré un car scolaire pris en otage, 30 enfants ont eu la vie sauve. Il se souvient aussi d'une libération de 7 personnes par négociation lors d'une prise d'otages du FLNC (Front de Liberation Nationale, ndlr). "La libération par négociation, c'est le geste le plus beau qui puisse arriver dans notre métier" conclut-il.