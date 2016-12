INVITÉ RTL - L'animateur de L'Heure du Crime publie un livre qui rassemble 5.000 ans d'affaires criminelles.

> Jacques Pradel raconte les grandes histoires criminelles de l'Antiquité à nos jours Crédit Image : RTL Crédit Média : Bernard Poirette Télécharger

par Bernard Poirette publié le 23/12/2016 à 20:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Aux commandes de l'Heure du crime tous les jours de la semaine sur RTL, Jacques Pradel publie Les Grandes affaires criminelles pour les Nuls aux éditions First. Il y raconte des dizaines et des dizaines d'affaires et la toute première d'entre elles : L'affaire Jésus. "C'est le procès le plus célèbre de l'Antiquité, comme ma feuille de route c'était de raconter les grandes affaires criminelles de l'Antiquité à nos jours, il fallait que je fasse un choix. Donc je ne pouvais pas passer à côté du procès Jésus", explique Jacques Pradel.



Autre affaire développée par le journaliste, l'affaire des poisons, la plus célèbre affaire criminelle du règne de Louis XIV. "C'est d'abord une affaire d'État, ça a fait vaciller le trône et Louis XIV a décidé que personne ne devait savoir ce qui s'était réellement passé. C'est-à-dire qu'on a brûlé tout ce qui concernait cette affaire-là", raconte Jacques Pradel.



Sur près de 500 pages saignantes et passionnantes, Jacques Pradel raconte 5.000 ans de crimes, en remontant jusqu'à la plus ancienne affaire non-classée, le plus vieux cold-case de l'humanité. Cold, c'est le cas de le dire puisqu'il s'agit de Ötzi l'homme des glaces, ce cadavre momifié retrouvé sur les pentes d'un glacier du Tyrol en 1991.