et Charles Deluermoz

publié le 18/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l'Heure du Crime, l'une des plus sanglantes énigmes de l'histoire du crime. Jack the Ripper, ou Jack l’éventreur, a tenu en échec les enquêteurs de Scotland Yard pendant 8 semaines terribles, à l’automne 1888.



En l’espace d’à peine deux mois, 5 prostituées du quartier le plus pauvre de Londres, Whitechapel, ont été retrouvées égorgées et dépecées avec un sadisme qui frappe l’opinion de stupeur.

Carte du quartier de Whitechapel (Londres), avec en rouge la localisation des meurtres de 7 femmes, attribués à Jack l'Éventreur.

Cette affaire, qui a donné lieu par la suite à des centaines de livres, de films de cinéma et de télévision et de multiples contre-enquêtes, n’a jamais été résolue.



Aujourd’hui encore, l’identité du tueur demeure officiellement un mystère… Mais, périodiquement on apprend avec fracas que le secret a été éventé, après de longues enquêtes scientifiques sur l’ADN contenu dans certaines pièces à conviction. C’est ce qu’a fait la romancière américaine Patricia Cornwell, en 2003, ou encore un autre passionné, Russel Edwards, en 2010.

L'enquête définitive ?

Une autre spécialiste de Jack l’éventreur, l’universitaire Sophie Herfort, a épluché pendant 20 ans les rapports de police de l’époque, les articles de journaux et les lettres écrites par l’assassin au chef de Scotland Yard.



Sophie Herfort est l’invitée de l’Heure du Crime aujourd’hui à l’occasion de la réédition de son enquête "Jack l’éventreur démasqué : l’enquête définitive". Dès 2007, elle affirmait que le tueur en série s’appelait Sir Melville Macnaghten, devenu par la suite chef du département d'enquêtes criminelles de Scotland Yard.



Son hypothèse n’a jamais été démentie. Elle a le mérite de ne pas se baser sur des analyses ADN contestables, mais sur un travail minutieux d’analyse de documents consultables par le public depuis plus de 100 ans !

Nos invités

Sophie Herfort, auteure du livre "Jack l'éventreur démasqué : l'enquête définitive" publié en 2007 aux éditions Tallandier. Il vient de reparaître en poche dans la collection Texto de Tallandier.

Jack l'éventreur : l'enquête définitive, de Sophie Herfort (Tallandier, 2007).

Michèle Agrapart, psycho criminologue.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.