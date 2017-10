"J'alerte l'Arcep" : une plateforme pour signaler ses problèmes de connexions

et Sarah Belien

publié le 17/10/2017 à 20:34

Mauvaise connexion, problème avec sa ligne fixe... Au lieu de contacter le service client de son opérateur ou une association de consommateurs, il y aura la possibilité désormais de passer par "J'Alerte l'Arcep", une plateforme de régulation de télécoms qui a ouvert mardi 17 octobre. Mise en place par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), n'importe qui pourra la contacter afin de signaler son problème.



Sébastion Soriano, président de l'Arcep, explique que cela ne prend pas plus de 5 minutes. "Vous décrivez votre problème. Les problèmes de facturation, les problèmes de changement d'opérateur, qualité de services, de coupure," déclare-t-il. Il y a la possibilité de renseigner son opérateur et de joindre des documents ou des photos.

"Nous ne résoudrons pas tous les petits problèmes individuels de chacun. Notre engagement c'est d'agir de manière systémique sur le marché, de résoudre le grand problème," poursuit le président de l'Arcep. Si le constat est fait que les obligations du "service universel" de réparer les lignes ne sont pas respectées, l'Arcep mettra en demeure l'opérateur pour qu'il répare à temps. Si ce n'est pas fait, il pourrait y avoir des sanctions. La plateforme sera 100% publique.