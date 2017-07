publié le 24/07/2017 à 12:55

"Nous n'acceptons ni les gays ni les animaux". C'est par ce message, envoyé par le gérant d'une maison d'hôtes, qu'un jeune couple homosexuel s'est vu refuser une location dans la cité balnéaire de Santa Maria, dans le sud-ouest de l'Italie.



Après avoir réservé en ligne, le couple a échangé par messages avec le propriétaire pour avoir des détails pratiques. Au fil de la discussion, l'homme s'est aperçu que ses futurs locataires étaient homosexuels. Il a alors changé de ton avant de leur refuser purement la possibilité de louer. Le couple, originaire de Naples, a annulé sa réservation, avant de prévenir l'association Arcigay, qui lutte pour le droit des personnes LGBTI (Lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes).

"L'argent pour le loyer que mon partenaire et moi lui aurions donné n'aurait pas été égal à celui qu'il aurait reçu de n'importe quel couple hétéro ? [...] Dans mon cœur, j'ai pensé aux retombées qu'un message comme ça aurait pu avoir sur un jeune homme, qui a du mal à se reconnaître, à s'accepter, ou qui, tout simplement, est plus sensible en ce qui concerne son orientation. Personne ne doit se sentir rejeté de la sorte" a déclaré l'un des jeunes hommes.



Le professeur d'Université Massimo Arcangeli a dénoncé sur sa page Facebook cette histoire, capture d'écran des messages entre le couple et le propriétaire à l'appui. L'incident a par la suite été repris par le quotidien La Repubblica, avant d'être relayée par de nombreux médias italiens.