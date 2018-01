publié le 02/01/2018 à 15:50

Électrocutée, probablement à cause de son téléphone portable. Une jeune femme enceinte de 21 ans est décédée dimanche 31 décembre en fin d'après-midi à Saint-Martin-d’Hères (Isère) alors qu'elle prenait un bain, son téléphone branché à proximité.



C'est son mari qui l'a retrouvée inanimée, rapporte Le Dauphiné Libéré. Le futur père était sorti quelques minutes de l'appartement, sans prendre ses clés. Après avoir essayé de joindre sa femme par téléphone sans succès, l'homme a décidé d'enfoncer la porte de l'appartement.

Les secours sont arrivés quelques instants plus tard et ont constaté que la jeune femme était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré leur prise en charge et les gestes de premiers secours, ils n'ont pu sauver ni la future mère, ni son bébé qui devait naître quelques jours plus tard.

Une enquête a été ouverte par les policiers grenoblois pour déterminer les circonstances exactes de la mort de la jeune femme. Mais pour l'instant, l’hypothèse d'une électrocution provoquée par le téléphone retrouvé à ses côtés paraît la plus probable.



Lundi le mari de la victime n’avait toujours pas pu être entendu par les enquêteurs. Selon Le Dauphiné Libéré, extrêmement choqué, il serait actuellement hospitalisé.