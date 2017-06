publié le 21/06/2017 à 11:12

Soleil et musique seront au rendez-vous pour fêter dignement l'arrivée de l'été. Avec des températures avoisinant les 30 degrés et plus de 3.000 événements prévus dans toute la France, tous les ingrédients sont réunis pour passer une bonne soirée. Que faire pour cette fête de la musique 2017 ? Pour vous aider à vous y retrouver, le Ministère de la Culture a créé une carte interactive (disponible ci-dessous) répertoriant les différents événements gratuits qui sont prévus ce mercredi 21 juin.



Tous les styles de musique sont célébrés tout au long de la journée : classique, rap, pop, rock, métal, electro, reggae, hip-hop ou bien des musiques traditionnelles, il y en aura pour tous les goûts. Les lieux, horaires et types d'événements sont à retrouver sur le site du Ministère de la Culture, grâce à la carte, qui vous permet aussi de "liker", sauvegarder ou partager avec vos amis les événements qui vous intéressent.

L’Île-de-France organise par exemple plus de 800 événements, dans Paris et en banlieue. Toulouse prévoit une trentaine de concerts dans ses murs et dans les villes aux alentours, tout comme Tours, Strasbourg ou encore Bordeaux.