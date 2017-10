Incendie en Haute corse : le feu se propage toujours

publié le 30/10/2017 à 14:50

Cela fait maintenant 4 jours que le feu se propage dans la forêt de Marmanu dans la commune de Ghisoni en Haute-Corse. Le feu s'est déclaré jeudi 26 octobre et ne cesse de progresser lundi 30 octobre, a annoncé le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 2B). Aucune habitation n'est cependant menacée.



Ce sont 463 hectares de végétation qui ont été brûlés. En termes de moyens, plus de 200 hommes sont mobilisés sur places avec 60 engins et deux Canadair se relaient pour tenter d'éteindre les flammes. Dès samedi, deux Tracker et deux Canadair sont venus en renfort, en vain.

Le feu reste toujours inaccessible pour les secours déployés au sol. "Notre travail consiste à tout faire pour le contenir. Les Canadair sont plus efficaces car ils peuvent effectuer rapidement des rotations et leur largage permet de bien pénétrer le maquis qui est évidemment très dense par endroits", précise le commandant Robert Guidicelli du Sdis de Haute-Corse.

Les fumées de l'incendie de Ghisoni en #Corse visibles du satellite Terra ce dimanche. pic.twitter.com/MOVjQ0mLXp — Keraunos (@KeraunosObs) 29 octobre 2017

Les secours doivent faire face à plusieurs départs de feu après les vents du week-end, la chaleur et la sécheresse. Les flammes laissent donc peu de répit aux soldats du feux qui, pour certains, étaient déjà déployés une semaine avant dans l'incendie de Ville-di-Paraso (Haute-Corse) qui a ravagé plus de 2.000 hectares de végétation.