publié le 12/02/2018 à 22:04

Quand l'art fait avancer la recherche médicale. Le professeur Stanislas Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galeriste Kamel Mennour ont organisé ce lundi 12 février Heroes for Imagine, une grande vente aux enchères d'œuvres d'art. Une soirée de charité animée par Gad Elmaleh et dirigée par le président de Christie's François de Ricqlès à l'institut Imagine, dans le XVe arrondissement de Paris.



Les fonds récoltés au cours de la soirée vont pouvoir financer la recherche médicale au sein d'Imagine, "un institut qui allie au même endroit les enfants malades, leurs familles, les chercheurs et les médecins", explique Stanislas Lyonnet. "Cette espèce de petite boucle vertueuse doit accélérer le diagnostic et les débouchées vers les traitements", précise le professeur.

L'institut, situé à l'hôpital Necker-Enfants malades, est aidé par l'université, par l'INSA, mais aussi par des partenaires privés, présents lors de cette vente de charité, à l'image des artistes de Kamel Mennour, Christie's ou encore Didier Krzentowski.

"Ces amis sont plus importants que ce qu'ils peuvent apporter comme argent. Il y a un lien de cœur avec l'innovation artistique et on a voulu faire ce partenariat de cœur et de générosité entre l'innovation scientifique et l'innovation artistique", se réjouit Stanislas Lyonnet.