publié le 30/11/2017 à 08:47

La région Île-de-France organise ce jeudi 30 novembre un grand colloque sur le sport et la radicalisation. Policiers, membres des fédérations sportives, responsables associatifs vont réfléchir et présenter certains dispositifs pour lutter contre la radicalisation dans le milieu du sport.



Selon nos informations, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France annoncera à cette occasion le lancement d'un dispositif de formation du monde du sport. Dans chaque fédération de sport reconnue en Île-de-France, un référant radicalisation est en train d'être formé. Ces derniers seront chargés de lancer dans leur ligue sportive des programmes de vigilance et de signalisation des faits de radicalisation.

Que faire en cas d'infiltration d'un club de sport ? Comment alerter sur des comportements inquiétants d’entraîneurs ? Désormais, à chaque problème, le référent de la fédération sera envoyé sur place. Patrick Karam est vice-président de la région Île-de-France en charge de sport : "L'idée c'est de prévenir le club qu'en cas de difficultés, il n'est plus seul. On l'aidera à reprendre en main le gamin, la personne ou l'éducateur concerné. Ils appellent le référent, le référent intervient concrètement au près du club. Si c'est un mineur, on appelle la famille, on renoue le dialogue et on essaye de reprendre en main le gamin", explique-t-il au micro de RTL.



Au total, près de cent référents radicalisation seront formés dans chaque fédération sportive. Aujourd'hui, les fédérations de sport de combats, le football, mais aussi des sports plus marginaux comme le rugby à 13 sont touchés ça et là par des cas de radicalisation chez les licenciés comme chez les entraîneurs et éducateurs bénévoles.