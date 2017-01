Il y a 20 ans : le quadruple meurtre des frères Jourdain

REPLAY - Dans la nuit du 11 au 12 février 1997, 4 jeunes filles de la région de Boulogne-sur-Mer, âgées de 16 à 20 ans, disparaissent.

par Jacques Pradel publié le 27/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'édito de Jacques Pradel



C’était en février 1997. Dans la nuit du 11 au 12 février, exactement, dans la petite ville du Portel, près de Boulogne-sur-Mer, sur la côte d’Opale, au bord de la Manche.



Ce soir-là, 4 jeunes filles de la région, Amélie, Peggy, Audrey, Isabelle, âgées de 16 à 20 ans, avaient décidé de se costumer et d’aller s’amuser au carnaval du Portel…



Sur le chemin, pour leur plus grand malheur, elles vont croiser la route de deux marginaux, deux frères, des ferrailleurs, connus comme on dit des services de police, pour des agressions graves et même pour un meurtre.

Nos invités

Jean-François Duquène, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Semaine dans le Boulonnais, ancien fait-diversier de Nord Littoral qui a couvert toute l'affaire Jourdain, des faits aux deux procès. David Guévart, directeur général du groupe Nord Littoral, ex-rédacteur en chef du Courrier Picard. Me Blandine Lejeune, avocate au barreau de Lille et avocate des parties civiles, Me Antoine Deguines, avocat au barreau de Calais et avocat de Jean-Michel Jourdain, Dr Roland Coutanceau, expert psychiatre, il avait expertisé les frères Jourdain.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.