Il achète un ordinateur qui contient des images pédopornographiques

Un Bordelais a eu une très mauvaise surprise en allumant son nouvel surprise en découvrant le disque dur de son nouvel ordinateur, acheté d'occasion. Très vite après avoir acquis son nouveau PC, il découvre des images et des vidéos pédopornographiques par dizaines : en tout une trentaine de films et une quarantaine d'images, selon Midi Libre.



L'enquête de la police et de la sûreté départementale se tourne très vite vers un jeune homme de 24 ans originaire de Montpellier. Ce dernier est alors interpellé jeudi 11 janvier et un second ordinateur est découvert, lui aussi contenant des fichiers illégaux. Une page entière de clichés, six films et de multiples connections à des sites pédopornographiques, rapporte le quotidien.

Le suspect a été placé en garde à vue et a expliqué être "lassé" des films pornographiques traditionnels. Il visionnait alors des films mettant en scène des fillettes âgées entre 6 et 10 ans, sans pouvoir expliquer sa préférence. Le jeune homme a été déféré devant le Parquet.