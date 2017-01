Hold up dans le ciel

REPLAY - le 24 novembre 1971, Dan Cooper saute en parachute de l’arrière d’un Boeing 727 après avoir reçu une rançon de 200 000 dollars.

03/01/2017

Aujourd'hui dans l'Heure du Crime, l'histoire incroyable d'un pirate de l'air, Dan Cooper, qui, le 24 novembre 1971, après avoir reçu une rançon de 200 000 dollars, sauta en parachute de l'arrière d'un Boeing 727 alors qu'il volait au-dessus de la région de Nord Ouest Pacifique des Etats Unis.



Aucune preuve concluante n’a permis de déterminer l’endroit où se trouve Cooper aujourd'hui, et plusieurs théories se disputent l’explication de ce qui s’est passé après son saut.



Les seuls indices qui ont été trouvés dans l’affaire sont ambigus : environ 6 000 dollars, échoués sur les rives du fleuve Columbia, et une partie d’un symbole supposé appartenir à l’escalier arrière de l’avion duquel Cooper sauta.



La nature de la fuite de Cooper et l’incertitude de ce qui lui est arrivé continuent à intriguer l’opinion publique.



Si l'on reparle de cette affaire aujourd'hui, c'est que, le 12 juillet 2016, le FBI abandonne officiellement l'enquête après avoir exploré toutes les pistes crédibles, sans succès.

Nos invités

Jean Pierre Otelli, pilote et expert en aéronautique, fondateur d'Altipresse, le premier éditeur aéronautique francophone.

