publié le 02/03/2017 à 06:30

Presque deux ans après l'enlèvement d'un riche entrepreneur toulousain, 10 kilos d'or ont été retrouvés à Saint-Orens (Haute-Garonne), près de Toulouse, chez un proche d'un des ravisseurs, tel que le rapporte Ouest France.



La trouvaille a été réalisée mercredi 1er mars par les gendarmes de la Section de recherches de Toulouse ainsi que par les hommes de l'unité d'armée de Terre spécialisée dans les fouilles.

L'homme enlevé en mai 2015 avait été emmené en Espagne, puis séquestré pendant deux mois sur place. Ses ravisseurs lui avaient extorqué 1,4 million d'euros, la majeure partie en or. Il avait finalement été libéré en juillet 2015.



Les quatre hommes composant le commando avaient été arrêtés en septembre de la même année, en Espagne et France et l'un d'eux s'était suicidé à la prison de Gradignan, en Gironde. Selon Ouest France, les enquêteurs affirment que le reste de la rançon est toujours recherché.