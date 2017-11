publié le 01/11/2017 à 16:06

Le Docteur Pascal Charbonnel, médecin généraliste et membre de la Fédération des médecins de France, est l'invité de ce 1er novembre. Il réagit aux nouveaux tarifs des consultations dites complexes mises en place dès aujourd'hui. Ils passent à 46 et 60 euros, alors qu'ils étaient jusque-là à 25 euros chez une généraliste et 30 euros chez un spécialiste. On entend par consultation complexe une consultation qui nécessite plus de préparation pour le médecin. Une trentaine de motifs sont concernés, par exemple la prise en charge d'une maladie de Parkinson ou l'annonce d'un cancer.



Pour le Docteur Charbonnel, "ce n'est pas un changement de prix mais l'évolution d'une pratique médicale. On est parti du principe où tout est au même prix, on pouvait soigner soit une angine, soit un cancer pour 25 euros", dénonce-t-il. Pour lui, cela permet au médecin de prendre le temps de créer "un plan de soins" avec le patient. Le médecin insiste sur le fait qu'il y aura désormais "du temps consacré aux patients, c'est franchement ce qui nous manque le plus".

Une évolution de la pratique médicale

Et Pascal Charbonnel d'ajouter : "La médecine de demain, c'est une médecine de très haute compétence où les médecins vont avoir besoin de temps pour discuter avec le patient et élaborer ensemble une codécision". Il insiste sur le fait que cette hausse des prix est une évolution de la pratique médicale. Une révolution dans qui va néanmoins devoir prendre plusieurs années avant de rentrer dans la pratique habituelle. "Annoncer un cancer à un patient ou soigner une rhinopharyngite ne nécessite pas le même temps de consultation et donc pas le même prix", conclut le praticien.