Le hasard fait trop bien les choses

et Charles Deluermoz

publié le 02/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Les coïncidences exagérées

Qu'est-ce que le hasard ? Existe-t-il vraiment ? Est-ce que tous les événements qui interviennent dans nos vies ont un sens ? Ou bien certains sont-ils simplement le fruit de ce qu'on appelle de « drôles de coïncidences » ?



Pour le psychiatre suisse Carl Jung, qui, le premier, a introduit la notion de « acausalité », il y a des événements qui ne s'inscrivent pas dans une logique de cause à effet mais qui pourtant ont un sens pour la personne qui les vit. Il a appelé cela la « synchronicité », c'est à dire l'occurrence simultanée de deux événements ou plus, qui n'ont pas de lien de causalité mais dont l'association a un sens pour celui qui y est confronté.



Carl Jung a découvert ce phénomène de synchronicités avec une patiente qui lui racontait un rêve. Un rêve dans lequel était présent un scarabée doré. A l'instant même où cette patiente a cité le nom de cet insecte s'est posé sur la fenêtre, face au psychiatre... un scarabée doré !



C'est un exemple simple de coïncidence exagérée, mais il en existe de toutes sortes et c'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant.