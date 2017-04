Haribo se met au régime minceur en France

publié le 04/04/2017 à 08:00

Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands, mais pas pour les petits. Car la raison de cette cure d'amaigrissement (un comble pour un produit sucré) en France, c'est la volonté d'être encore plus grand, encore plus centralisé. Aujourd'hui, la concurrence dans un groupe mondial a lieu entre les usines du même groupe. Haribo possède des sites de production en Allemagne, en France, en Turquie et au Brésil. La France ne bénéficie plus d'investissements pour augmenter sa production et rénover les deux usines que nous avons. Qui plus est, Haribo veut maintenant se concentrer sur l'Allemagne et les États-Unis. Les usines d'Uzès et de Marseille, qui emploient 750 personnes, vont donc voir leurs effectifs fondre de 100 postes dans les prochains mois.



Pourtant le marché du bonbon se porte très bien en France. Les confiseurs ont coutume de dire que c'est un remède anti-crise. On se réfugie dans les sucreries quand ça ne va pas. Chaque Français mange en moyenne 3,5 kilos de confiseries par an. Les ventes de bonbons et de sucettes ont progressé de plus de 3% l'an dernier, et de 24% depuis 2010. C'est d'ailleurs un des produits que nous exportons le mieux à l'international. Haribo France est d'ailleurs la première filiale étrangère de Haribo.