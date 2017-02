Handicapée après un tour dans Space Mountain, elle attaque Disneyland Paris

publié le 20/02/2017 à 22:26

Les manèges à sensation sont-ils dangereux ? Aujourd'hui, Marie, 27 ans, attaque Disneyland Paris. Cette jeune maman picarde est en invalidité depuis qu'elle a testé Space Mountain, l'une des attractions vedettes du parc situé près de Paris, il y a quatre ans. Depuis cette date, sa vie a pris un nouveau tournant et a basculé dans la souffrance avec des vertiges permanents.



Pour elle, pas de doute, c'est bien le manège qui est en cause. "On est dans le premier wagon. Et l'attraction démarre, on part très vite et là il y a des loopings je ne sais plus ce qui m'arrive, j'ai la tête qui claque de droite à gauche dans les arceaux. J'ai tellement de vertiges. Et arrivée en bas, je ne sais plus descendre du manège", se remémore-t-elle, la voix tremblante. Avant de détailler : "Au quotidien, c'est beaucoup de souffrance. Je peine à rester debout, à marcher. Je ne peux plus prendre l'avion, je ne peux plus prendre le train et j'ai beaucoup de mal avec la voiture", décrit-elle.



Maman depuis peu, elle n'est désormais plus seule à devoir lutter face au handicap. "J'appréhende beaucoup avec mon bébé, j'ai toujours peur de le faire tomber, d'avoir un vertige", explique la jeune femme. "Je veux que les gens sachent qu'il arrive ce genre de choses, que moi aussi j'étais en pleine forme, que moi aussi j'ai lu les indications, et qu'il faut vraiment qu'on monte dans ce genre de manège en connaissance de cause."