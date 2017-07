publié le 25/07/2017 à 22:55

Il s'agit du contrat le plus important de son histoire. Dassault Systèmes a conclu un accord avec Boeing afin de moderniser l'ensemble de la chaîne de production de l'avionneur américain. "Boeing va élargir le déploiement des produits développés par Dassault Systèmes", a annoncé le groupe français dans un communiqué, confirmant des informations publiées par Le Figaro. Le contrat est estimé à 1 milliard de dollars (soit 857 millions d'euros). Le groupe français parle du "plus important contrat de son histoire".





Les deux équipementiers se sont engagés pour une période de 30 ans, par tranche de 10 ans renouvelables. Au micro de RTL, Pascal Daloz, directeur adjoint de Dassault Systèmes, a affirmé que cet accord devrait avoir des impacts positifs dans les comptes de l'entreprise et plus globalement dans l'industrie. "On va y associer la création d'emplois spécialisés. Mais il y a également l'effet d'entraînement. Cela a valeur de référence pour l'industrie aéronautique mais aussi pour l'industrie au sens large", a déclaré Pascal Daloz.

Pour renforcer la collaboration digitale

Le contrat concerne le logiciel "3Dexperience" développé par l'industriel français. Il sera utilisé par Boeing pour le développement de ses avions commerciaux, appareils militaires et spatiaux. Il devrait permettre au constructeur américain de "renforcer la collaboration digitale dans les domaines de la conception, de l'ingénierie, de l'analyse, de la planification de la production et de l'exécution en atelier à tous les niveaux de l'entreprise".



"Cet outil numérique fournit les moyens de conception et de fabrication globaux qui nourriront le deuxième siècle de notre histoire", a assuré Ted Colbert, directeur des technologies informatiques chez Boeing.