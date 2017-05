Gers : il vient faire une procuration, on lui prête un stylo "Marine"

publié le 03/05/2017 à 19:30

Drôle de surprise, pour ce citoyen de 33 ans. Alors qu'il se rendait dans un commissariat d'Auch (Gers) afin de remplir les papiers nécessaires pour donner procuration en vue du second tour de la présidentielle, on lui a tendu un stylo estampillé "Marine", raconte La Dépêche du Midi dans un article repéré par 20 minutes.



"La personne qui m’a reçu a commencé à remplir les papiers, et là, je vois qu’il est écrit 'Marine' sur le stylo ! Quand j’ai eu à prendre le relais, je lui ai demandée son stylo, et j’ai pu voir que c’était bien un stylo du FN ! Une dame en civil sortait au même moment, j’ai pensé que c’était une gradée…", raconte-t-il, cité par le quotidien régional. La dame en question étant la commissaire, il lui rappelle le principe de stricte neutralité qui doit être observé dans les enceintes des services publics.

Après son récit, la commissaire lui a présenté ses excuses et a reconnu la gravité de l'incident. La personne qui avait tendu le stylo devra rédiger un rapport, à deux jours du second tour de l'élection présidentielle. Une enquête va être menée afin de déterminer les suites à donner à l'affaire. Selon la gradée, c'est la première fois qu'un tel événement se produit, à sa connaissance. Un événement qui a provoqué un rappel des obligations à l'ensemble du personnel du commissariat.