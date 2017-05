publié le 23/05/2017 à 21:03

Le 13 novembre 2015, ils ont tous deux perdus un être cher au Bataclan. Georges Salines, qui a perdu sa fille Lola est devenu le président de l'association des familles des victimes des attentats de Paris, tandis qu’Antoine Leiris, qui a perdu sa femme Hélène est l’auteur Vous n'aurez pas ma haine. Au lendemain de l’attaque qui a fait au moins 22 morts, dont de nombreux enfants, lors d’un concert à Manchester, ils ont confié leur émotion.



"Je souffre ce matin avec les victimes et leurs proches, le combat continue, mais nous le gagnerons", explique Georges Salines, "chaque attentat me ramène à ce 13 novembre et à ces heures qu’on a passées à chercher nos proches". "C’est vrai qu'immédiatement, on se replonge dans le souvenir des émotions qu'on a connu ce jour là, le souvenir qu’on a de ces émotions est très claire", acquiesce Antoine Leiris, "on pense tout de suite aux gens qui l’ont vécu comme Georges et moi de l’extérieur, et puis à aux gens qui l’ont vécu de l'intérieur".