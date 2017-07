publié le 06/07/2017 à 16:09

Ouverte il y a plus de deux ans, l'enquête sur les "fuites à la PJ" est bouclée. La semaine dernière, les juges ont indiqué aux protagonistes du dossier qu'ils avaient terminé leurs investigations. De nouvelles demandes d'actes peuvent leur être soumises, mais les magistrats ne sont pas tenus de leur donner suite. C'est maintenant au parquet de dire ce qu'il pense du dossier et du sort à réserver à ses protagonistes. Son réquisitoire est attendu dans les prochaines semaines. Très attendu, car l'affaire est sensible.



Elle avait notamment conduit au limogeage, en février 2015, de l'ancien directeur de la police judiciaire Bernard Petit et de son chef de cabinet Richard Atlan. Mis en examen pour "violation du secret de l'instruction et révélation d'informations sur une instruction dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité", les deux hommes sont soupçonnés d'avoir fait fuiter, à la demande de l'intéressé, des informations sur une enquête visant l'ex-préfet et fondateur du GIGN, Christian Prouteau. Parmi les destinataires de ces fuites, l'escroc Christophe Rocancourt.

L'instruction avait également mis en lumière les combines douteuses d'une figure du syndicalisme policier, Joachim Masanet. Président de l'Association des œuvres sociales de la police nationale (ANAS), ce sexagénaire est soupçonné d'avoir utilisé les fonds de l'ANAS à des fins personnelles et d'avoir profité de sa position pour faire du trafic d'influence, notamment auprès de plusieurs préfets. Son fils, lui aussi, est suspecté d'avoir profité des largesses de l'ANAS.