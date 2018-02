publié le 08/02/2018 à 11:22

Une situation d'urgence particulièrement difficile pour les plus démunis. Comment se sont passés ces trois derniers jours ? "Grâce à des renforts d'écoutants, des renforts pour des maraudes, des accueils de jour qui restent ouverts toute la journée et des places d'hébergement supplémentaires (provisoires, bien sûr), on est plus en mesure aujourd'hui de proposer un lit pour quelques jours à tous", s'est félicité sur RTL le président du Samuel social à Paris.



Mais Éric Pliez s'est voulu réaliste. "Je veux dire que quand les naufragés de la Nationale 118 passent une nuit dehors avant de rentrer chez eux, les naufragés de la vie, eux, vont retourner à la galère après ces quelques nuits au chaud. C'est quand même notre problème principal".

Mercredi sur RTL, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait indiqué que "1.000 places supplémentaires" d'hébergement d'urgence "seront ouvertes dès cette semaine". Le président du Samuel social à Paris salue "la mobilisation du gouvernement, des collectivités locales et des citoyens" face à l'urgence, tout en rappelant que "l'urgence c'est l'après".