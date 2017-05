publié le 09/05/2017 à 04:55

Ce mardi 9 mai Google a choisi de consacrer son célèbre doodle à Ferdinand Monoyer. Si ce nom n'est pas très connu du grand public, ses inventions le sont davantage. Né en 1836, Ferdinand Monoyer était un ophtalmologue et physicien français. Et si Google lui rend hommage aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il a inventé la dioptrie (unité qui permet de caractériser les défauts de vision), mais également l'échelle Monoyer.



Cette échelle est connue de tous. C'est elle que nous devons lire lors de tout examen ophtalmologique qui permet de mesurer l'acuité visuelle. C'est d'ailleurs cette invention qui sert d'illustration au doodle. Cette échelle consiste en des planches sur lesquelles sont écrites des lettres sur plusieurs lignes. La taille des lettres croit au fur et à mesure que l'on descend.

Il existe deux échelles permettant un test à 3 ou à 5 mètres de distance. Celle pour la vision à 3m se termine par NXV et celle pour la vision à 5m par ZU. Sur la dernière, on peut d'ailleurs lire le nom de Ferdinand Monoyer.



Le Doodle en hommage à Ferdinand Monoyer Crédit : Google