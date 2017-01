Une ONG vient de publier un rapport alarmant sur la présence de perturbateurs endocriniens, substances soupçonnées d'être cancérigènes, dans l'eau du robinet.

16/01/2017

L'eau provenant de nos robinets, nous empoisonne-t-elle à petit feu? C'est en tout cas la crainte mise en avant par une étude de l'ONG Générations futures qui révèle la présence de perturbateurs endocriniens dans l'eau de notre évier, comme le rapporte Libération. Soupçonnés d'être responsables de plusieurs types de cancers comme celui du sein, de la thyroïde, de la prostate, mais également du diabète, de l'infertilité ou de l'obésité, on connaissait déjà la présence de ces substances nocives dans les eaux de surface et les nappes phréatiques.



En s'appuyant sur plusieurs rapports, et en croisant les informations, l'ONG a mis en évidence que dans l'eau du robinet, "50% des pesticides ou produits de dégradation" qui ont conduit à constater une "non-conformité" de l'eau en 2014 sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, "soit 18 sur 36", indique Générations futures qui tire la sonnette d'alarme.

Une question bientôt débattue par la Commission européenne

Quelle solution s'offre alors aux consommateurs ? Selon une endocrinologue interrogée par Libération, boire de l'eau en bouteille ne serait pas la solution au problème. "On trouve aussi des perturbateurs endocriniens dans l’eau de bouteille, parfois même davantage, à cause des plastifiants utilisés, comme le bisphénol A ou maintenant le bisphénol S", avertit la scientifique.



Les perturbateurs endocriniens sont notamment présents dans de nombreux pesticides, plastiques ou encore dans bon nombre de produits cosmétiques. Des révélations qui tombent à point nommé puisque l'Union européenne doit se prononcer le 23 janvier sur une définition des perturbateurs endocriniens. Les définir, permettrait de prendre des mesures réglementaires pour limiter leur impact sur la santé.



Ce sujet de santé majeur pourrait même s'inviter dans le débat de la primaire organisée par le PS puisque Benoît Hamon, l'un des sept candidats en lice, a exprimé à la sortie du second débat dimanche 15 janvier son regret de ne pas avoir eu l'occasion de développer cette question. L'ancien ministre avait déjà évoqué à plusieurs reprises son souhait d'interdire ces substances nocives.