INVITÉE RTL - Fanny Rey a reçu sa première étoile au Guide Michelin jeudi 9 février. La chef culinaire est la seule femme récompensée en 2017.

> Fanny Rey : "Cette étoile souligne le travail et l'acharnement de toute une équipe" Crédit Image : M6 Crédit Média : Agnès Bonfillon,Philippe Robuchon Télécharger

par Agnès Bonfillon , Philippe Robuchon publié le 09/02/2017 à 23:10

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"C'est une très grosse émotion, un pur bonheur", se réjouit Fanny Rey, encore sous l'émotion de son étoile. Pour la première fois, la chef culinaire a reçu une étoile au Guide Michelin. Elle est la seule femme à obtenir ce Graal en 2017. "Il y en aura d'autres, mais c'est vrai que c'est impressionnant", tempère la jeune-femme, chef au restaurant La reine Jeanne, à Saint-Rémy de Provence.



Fanny Rey est revenue sur son parcours et sur le fait d'être une femme dans une secteur souvent composé par des hommes: "J'ai eu de la chance, je suis toujours tombée sur des chefs intelligents qui m'ont toujours soutenus et confortés dans mon choix et dans ma passion. Ça s'est très bien passé", assure-t-elle avant de poursuivre : "Faire du service fait partie de notre métier, c'est l'adrénaline. On a tous le même ADN". La jeune-femme avait également participé à l'une des saisons de l'émission "Top Chef".



Fanny Rey a tenu a souligné le travail de ses collègues et la cuisine proposée dans son établissement : "Cette étoile souligne le travail et l'acharnement de toute une équipe [...] Ce qui est très important pour nous c'est qu'on a une cuisine d'équilibre [...] C'est une cuisine simple basée autour du produit"