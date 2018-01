Un RER C (image d'illustration)

publié le 23/01/2018 à 20:20

Un adolescent de 17 ans est mort des suites de ses blessures ce mardi 23 janvier à Égly, dans le département de l'Essonne. Il a été victime d'un accident après s'être accroché au RER C, a-t-on appris de source proche du dossier.



Les gendarmes ont découvert ce jeune homme vers 11 heures en gare d'Égly. "Il était bloqué entre la barre située à la fin du quai et le train, il n'avait pas réussi à lâcher prise", a détaillé la source. À ce stade, on ne sait pas si la victime "faisait du 'train-surfing' ou s'il s'agit simplement d'un jeune en retard", a-t-elle expliqué.

La France a récemment connu quelques accidents liés au "train-surfing". Cette mode, venue de Russie, consiste à courir sur les toits des trains de banlieue en marche et se filmer pour poster la vidéo sur les réseaux sociaux.

En octobre, un jeune homme de 16 ans est mort à Paris sur la partie aérienne de la ligne 6 du métro dans un accident de ce type. Il avait percuté une verrière alors qu'il se trouvait sur le toit de la rame.