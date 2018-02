Éric Zemmour : "De la neige à Paris, au mois de février !"

publié le 08/02/2018 à 10:05

C'était un événement inédit, un événement inouï, hors du commun. Les enfants ne l'avaient jamais vu et les plus vieux souhaitaient le revoir une dernière fois avant de mourir.



On tapotait nerveusement sur son téléphone portable pour être sûr que la rubrique météo ne nous trompait pas. La baisse des températures nous avait bien alertés, mais on ne voulait pas y croire. Les plus méfiants avaient balayé l'information d’un revers de main.

Les automobilistes parisiens, coincés encore plus longtemps que d'habitude dans les embouteillages, accusèrent Anne Hidalgo. Sur les réseaux sociaux, certains expliquèrent que c'était comme les attentats du 11 septembre, ou même les pas d'Armstrong sur la Lune : on le voyait à la télé, mais cela n'existait pas en vrai.



Mais on entendit des cris d'enfants qui riaient aux éclats, en se jetant des grosses boules blanches qui éclataient sur leur visage. On ne pouvait plus douter derrière nos écrans. C'était bien ce qu'on appelait jadis de la neige.

De la neige qui recouvrait les toits des maisons et des voitures. De la neige qui n'était pas lancée par des canons, mais descendait du ciel. Notre époque était vraiment celle de tous les possibles, de tous les exploits : de la neige à Paris, au mois de février.