Entreprise : "Le monde professionnel est une réunion", tonne Pascal Praud

publié le 07/06/2017 à 11:06

"Quand j'appelle Jean-Philippe Baille, le directeur de la rédaction de RTL, à 11 heures, à 15 heures et à 18 heures, il me répond par SMS. 'En réunion, c'est urgent ?' : j'entends son ton", raconte Pascal Praud. "Quand j'appelle ma fille qui entre dans la vie professionnelle - celle qui a failli voter Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous ! -, elle décroche et me dit tout bas : 'Je ne peux pas te parler, je vais rentrer en réunion'", poursuit-il.



"Je ne cherche plus à joindre ma fiancée, parce que je sais qu'elle prépare, qu'elle enchaîne, qu'elle commence ou qu'elle termine une réunion", confie le journaliste. "Le monde professionnel est une réunion. Un cadre passerait seize ans de sa vie en comité, en meeting, en call conférence, sans que ce ne soit ni très utile, ni très efficace", fait-il remarquer.

"Heureusement, il y a mes parents : ils sont en réunion depuis janvier 1959", fait remarquer Pascal Praud. "Quand j'appelle, c'est ma maman qui décroche. 'Comment ça va ?', que je demande. 'Très bien !', qu'elle me répond", témoigne-t-il. "Mais maman, je n'avais plus de nouvelle, tu ne m'appelle plus", lui lance-t-il. "T'es gonflé, qu'elle me dit, on ne peut jamais t'avoir ! À chaque fois que j'essaie, t'es toujours en réunion !", conclut le journaliste en faisant parler sa maman.